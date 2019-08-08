Пушкин, Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM

В приемную президента РФ Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе передали обращение родителей школьников, которые третий год подряд будут вынуждены скитаться по разным концам города из-за застоя в ремонте гимназии № 406 в Пушкине.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, инициативной группе удалось собрать 141 подпись от родителей и педагогов гимназии, некогда входившей в 500 лучших школ России. Каникулы и отпуска не дали увеличить это число.

«Конечно, было бы и больше, но многие сейчас в отъезде, поэтому не смогли присоединиться», — поясняют родители.

Далее они планируют встретиться с главой Пушкинского района Владимиром Омельницким и сотрудниками РОНО, чтобы потребовать качественных условий обучения детей, а пока собирают истории о том, каково пришлось почти 1 тыс. школьников учиться на девяти разных площадках Пушкина два года подряд.

Так, одним из самых уязвимых мест оказались уроки физкультуры, которые проводят в холлах или рекреациях, уроки музыки или информатики, которых у некоторых классов просто нет. Многодетным родителям приходится изворачиваться, чтобы возить детей по трем разным адресам каждое утро, изменения в расписании следует узнавать каждый день из интернета.

«За пару недель до начала учебного года в прошлом году первоклассникам предоставили класс в другой школе в совершенно непотребном состоянии, и родители экстренно за свой счет делали ремонт, класс маленький, рассчитан на группу английского, детям душно и тесно», — гласит одно из таких признаний.

В аналогичной ситуации оказались и ученики класса 5 «Б», которые весь прошлый год провели в тесном языковом кабинете, не рассчитанном на 30 человек, без уроков физкультуры, с необходимостью являться к первому уроку к 8:15. «В первую четверть не было кабинетов для языков, и французский-немецкий дети учили в одном кабинете, потом учитель французского уводила детей учиться на улицу», — пишут родители.

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Напомним, предполагалось, что к 1 сентября 2019 года гимназия на Леонтьевской улице в Пушкине, а также корпус начальной школы на Церковной улице откроет свои двери после ремонта, длящегося с 2017 года. Сроки сдачи постоянно переносились. Оказалось, что теперь их снова придется перенести — уже на лето 2020 года, так как подрядчик ООО «Капитал Стройиндустрия», даже толком не приступив к работам в 2019 году, перешел в стадию банкротства. В конце июля Смольный объявил, что решил разорвать с компанией контракт, новый тендер проведут только осенью.

После того, как стало известно о сборе подписей под обращением президенту, с родителями встретились и Владимир Омельницкий, и глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков, они пообещали подробно информировать их о последующих ремонтных работах.

Несколько учителей, в частности, педагог английского языка Елена Портнова и преподаватель музыки Татьяна Аксентова, настаивают, что качество обучения не пострадало, о чем свидетельствуют данные об успеваемости, а коллектив школы делает всё, чтобы максимально облегчить положение учеников. Родители отвечают им, что благодарны коллективу педагогов, но детям учиться в подобных условиях неудобно.

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