Пушкин, Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM

Петербургских детей из Пушкинского района на третий год оставляют без школы. Вопреки заверениям чиновников и врио губернатора Александра Беглова, гимназия №406 на Леонтьевской улице в Пушкине, входившая в 500 лучших школ России, не откроет свои двери после ремонта к 1 сентября 2019 года.

Ее ремонтируют с 2017 года. Подрядчик начал процедуру банкротства, а родители первоклассников не знают, куда вести своих детей в начале учебного года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители. Отчаявшиеся пушкинцы написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину и в понедельник, 29 июля, начали сбор подписей.

«Никакой информации от попечительского совета, дирекции или районной администрации по размещению детей нет, сегодня мы хотим пойти в дирекцию гимназии и отдел образования администрации района, чтобы прояснить, где же будут учиться наши дети. Всю весну на каждом родительском собрании говорилось, что старшая школа (с 5 по 11 классы) открывается в сентябре», — сообщила ИА REGNUM одна из родителей, Татьяна Шишова.

По ее словам, все эти три года дети учились фактически в подсобках и вестибюлях. Всего речь идет о 940 учениках, которые с октября 2017 года были размещены на девяти площадках в разных концах Пушкина. Тогда на реконструкцию закрылись сразу два корпуса гимназии №406 — корпус начальной школы на Церковной улице, 16, и корпус старшей школы на Леонтьевской улице, 10.

«Последние два года ученики были размещены на девяти площадках города — в школах, доме творчества, центре технического творчества, в музыкальной школе. Это, конечно, мешало качественному образовательному процессу. Учителя вынуждены были бегать между школами, уроки часто отменялись, у детей не было возможности заниматься физкультурой в спортивном зале, 1-е классы, например, занимались весь год физкультурой в вестибюле! Дети даже не знали, что такое шведская стенка! Один из классов (мой средний сын учился в прошлом году в 8 классе) находился в малюсеньком помещении, с которого даже не сняли табличку «служебное помещение», вход был с лестницы, и там раньше хранились ведра и швабры. Из нашего класса за последние два года ушло в другие школы почти 15 человек! Из гимназии, в которую раньше все стремились попасть! В прошлом году в 8 классе оставалось 19 человек, уверена, сейчас их будет меньше», — говорит Татьяна Шишова.

Подрядчиком реконструкции является ООО «Капитал Стройиндустрия», заказчиком — комитет по строительству Петербурга. Исходя из первоначального контракта, работы по реконструкции обоих зданий должны были быть завершены 15 декабря 2018 года. Однако весь 2018 год работы велись очень медленно, а с сентября 2018-го по март 2019-го, по утверждению пушкинцев, и вовсе прекратились. Здание на Церковной улице к этому моменту было готово только на 15%, оно простояло всю зиму без кровли и сильно переувлажнилось, так что перспективы его восстановления выглядят туманно. Здание на Леонтьевской улице было готово наполовину.

Горожане написали врио губернатора Александру Беглову еще в декабре 2018 года. Из Смольного поступил ответ: город перевел подрядчику все деньги, но тот работы по контракту не исполнил. Кроме того, еще и отклонился от проекта при ремонте фасада.

«Несмотря на неоднократный срыв сроков исполнения контракта подрядчиком и нарушения при реализации проекта, решение об одностороннем расторжении контракта со стороны заказчика по неизвестной причине было отменено», — пишут петербуржцы президенту России. Горожанам также рапортовали о неком оперативном совещании, на котором были подтверждены установленные ранее сроки сдачи школы.

«Далее в ответе сообщалось о том, что на объектах проводятся кровельные и другие строительные работы. По нашим наблюдениям это не соответствовало действительности», — говорят родители.

8 января 2019 года объект посетил Александр Беглов, назвал ситуацию «беспределом», подчеркнув необходимость сдачи школы к сентябрю 2019 года.

Но летом из администрации губернатора горожанам пришел уже новый ответ. ООО «Капитал Стройиндустрия» начал процедуру банкротства. С помощью соцсети «ВКонтакте» секретариат врио губернатора на его личной странице сообщил жителям, что на Леонтьевской улице вместо 80 человек работают всего семь строителей.

«Мы понимаем, что необходимо максимально быстро выбрать нового подрядчика и оперативно завершить реконструкцию, если не к этому учебному году, то хотя бы к следующему! Жителям нужна школа!» — написали в Смольном. В конце июля Александр Беглов вновь посетил площадку и заявил о решении разорвать контракт с подрядчиком.

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Жители не понимают, почему разобраться с нерадивой компанией нельзя было раньше, так как теперь необходимо провести новый тендер. Они требуют от Владимира Путина лично проконтролировать судьбу школы и призвать виновных к ответу.

«Назван новый срок сдачи корпуса старшей школы на Леонтьевской, д. 10 — июнь 2020 года! О сдаче корпуса младшей школы на улице Церковная, д. 16 даже не идет речи!» — возмущаются жители Пушкина.