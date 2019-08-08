Москва, , 15:39 — REGNUM

Счета некоммерческой организации, известной как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного блогера Алексея Навального, арестованы постановлением суда. Об этом сообщает 8 августа пресс-служба СКР.

В рамках уголовного дела об отмывании средств заморожены, помимо счетов ФБК, счета НКО «Защита прав граждан» и более сотни счетов физических и юридических лиц. Судебные постановления переданы банкам для фактического исполнения.

«Движение денежных средств по всем счетам заблокировано», — подчеркнули в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело, в котором фигурирует ФБК, было возбуждено в начале августа. По данным следствия, с 2016 по 2018 год оппозиционные деятели отмывали через НКО деньги, полученные преступным путем. Речь идет о более чем 1 млрд рублей.

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