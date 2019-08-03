Москва, , 16:09 — REGNUM

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, за счет которых осуществляется финансирование так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба СК России.

Материалы данного дела были предоставлены в СК из министерства внутренних дел. Было установлено, что порядка 1 млрд рублей было легализовано через счета ФБК.

Следствие установило, что с января 2016 года по декабрь 2018 года ряд граждан, которые имеют прямое отношение к ФБК. включая сотрудников этого «фонда» получили от третьих лиц крупную сумму денег, как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом данные денежные средства были получены заведомо преступным путем.

Для придания правомерного вида владению пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, подопечные Навального внесли эти деньги через банкоматы на расчетные счета нескольких банков. Затем было организован перевод этих денег на расчетный счет ФБК. Таким образом и были легализованы эти незаконные средства. На них же Навальный и его подручные осуществляли свою деятельность.