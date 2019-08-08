Каспийск, Дагестан, , 09:33 — REGNUM

За попытку изнасилования молодой женщины в дагестанском городе Каспийске задержан 30-летний местный житель. Подозреваемый пытался надругаться над потерпевшей прямо на улице, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошёл возле городской церкви. Молодая женщина стояла неподалёку от здания и ждала супруга, который ненадолго отошел. В этот момент к ней подбежал задержанный, свалил её с ног на землю, зажал рот рукой и стал сдирать с неё одежду.

«У церкви сотрудники полиции Каспийска несут круглосуточное патрулирование. Услышав глухие стоны, они увидели неподалеку вышеописанную картину. Но молодой человек не только не испугался, но и вовсе не отреагировал на приближающихся людей в форме. Только когда они оказались совсем рядом, он кинулся бежать», — рассказали в МВД.

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После задержания было установлено, что за несколько дней до этого подозреваемый уже совершал попытку изнасиловать молодую туристку на пляже. Однако гостья республики не стала обращаться в полицию.

Также выяснилось, что задержанный состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере. Ранее он уже проходил лечение, но, судя по всему, произошел рецидив. В МВД добавили, что в ближайшее время Следственный комитет Дагестана по данному факту возбудит уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 54-летний житель Кизлярского района Дагестана подозревается в изнасиловании 11-летней дочери своей сожительницы. Следствие полагает, что злоумышленник надругался над школьницей по меньшей мере дважды.

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