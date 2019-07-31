Хасавюрт, Дагестан, , 16:45 — REGNUM

В изнасиловании несовершеннолетней и вымогательстве крупной суммы денег признан виновным 25-летний житель Хасавюртовского района Дагестана. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в апреле 2018 года насильник поймал свою 15-летнюю жертву во дворе её дома, силой затащил в помещение, где надругался над девочкой. Процесс изнасилования осуждённый заснял на мобильный телефон. В дальнейшем, угрожая распространить видеозапись, он получил от потерпевшей около 300 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Цунтинского района Дагестана ранее были признаны виновными в изнасиловании 13-летней девочки. Решением суда они проведут в колонии от 12 до 15 лет.