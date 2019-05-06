В надругательстве над ребенком подозревается житель Дагестана

Кизлярский район, Дагестан, , 08:54 — REGNUM В Дагестане задержан подозреваемый в сексуальном насилии над 11-летней девочкой. С заявлением к правоохранителям 29 апреля 2019 года обратился отец школьницы. Он сообщил, что сожитель его бывшей жены жестоко надругался над его дочерью, сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе СКР по Дагестану.

В ведомстве уточнили, что задержанным оказался 54-летний житель Кизлярского района республики. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы, в случае если его вина подтвердится.

По версии следствия, злоумышленник насиловал свою жертву как минимум два раза — в декабре 2018 и в апреле 2019 года. Расследование дела продолжается, в настоящее время подозреваемый по решению суда заключён под стражу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за изнасилование 13-летней девочки четверо жителей Цунтинского района Дагестана приговорены к лишению свободы сроком от 12 до 15 лет. Преступники силой вывезли подростка и, угрожая убийством, надругались над ней.

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