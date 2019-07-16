Махачкала, , 16:22 — REGNUM

Порядка 20 тысяч дагестанских ополченцев, оказавших сопротивление международным террористам в августе-сентябре 1999 года, претендуют на статус ветерана боевых действий. Однако быть внесёнными в этот список заслуживают не менее 50 тысяч человек. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 июля высказал бывший глава Ботлихского района Дагестана, один из командиров ополчения Магомед Умаргаджиев.

Напомним, в настоящее время на уровне федеральных властей решается вопрос о том, чтобы наделить ополченцев Дагестана статусом и правами ветерана боевых действий. Работа в этом направлении стала вестись после того, как 20 июня по итогам «прямой линии» соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Я считаю, что 20 тысяч человек — это очень мало, нужно 50 тысяч, как минимум. Мне говорят, что человек должен был принимать активное участие в боевых действиях, чтобы получить статус ветерана. А как же женщины, которые в условиях настоящей войны, носили горячие обеды? Я ополченцами считаю всех, кто оказывал военным и силовикам посильную помощь», — сказал собеседник.

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В настоящее время уточнением списка ополченцев занимается специальная комиссия, в которую в том числе входят командиры отрядов самообороны и бывшие главы районов и сёл, на территории которых происходили боестолкновения.

«Сразу после вторжения боевиков из Чечни, ополченцы встали на защиту своей родины и в течение 3−5 дней давали отпор террористам. Когда прибыли федеральные войска, мы продолжили сражаться вместе с ними, оказывая им всяческую помощь. Все вместе мы выгнали эту нечисть с наших земель — это самое главное. Пусть наши дети и внуки знают, что Дагестан не зря сражался за свои земли и всю Россию», — заключил Магомед Умаргаджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Госдума в первом чтении принята законопроект о статусе ветеранов боевых действий для дагестанских ополченцев. В ближайшие дни состоится обсуждение законопроекта во втором чтении. Также будет рассмотрен ряд поправок о том, чтобы наделить ветеранов не только статусом и нематериальными льготами, но и ежемесячным денежным пособием.

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