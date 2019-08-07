Вашингтон, , 15:16 — REGNUM

В Twitter извинились за неполадки в настройках приватности пользователей социальной сети. Соответствующее заявление было опубликовано в блоге технической поддержки компании 6 августа.

Оказалось, что если пользователи взаимодействовали с мобильным приложением, то позже Twitter мог раскрывать данные, собранные через мобильное приложение, другим участникам социальной сети. При этом пользователи могли не давать разрешение на разглашение данных. Подобные случаи могли возникнуть с мая 2018 года.

Ошибка была исправлена 5 августа 2019 года. В компании просят пользователей проверить настройки безопасности своих аккаунтов и предупреждают, что расследование до сих пор ведется. Если появится информация о каких-либо дополнительных последствиях в результате неполадок, то Twitter обязуется помочь с их исправлением.

Ранее создатель функции ретвитов в социальной сети Крис Уэтэрелл заявил о том, что сожалеет о введении идеи в Twitter.

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