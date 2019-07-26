Вашингтон, , 11:21 — REGNUM

Разработчик Крис Уэтерелл, являющийся создателем функции ретвитов в соцсети Twitter, заявил, что он сожалеет о её введении. Об этом 25 июля сообщило издание New York Post.

Специалист заявил, что разработчики не были готовы к тому, что эта функция может кардинально изменить модель взаимодействия пользователей соцсети. По мнению Уэтерелла, люди в итоге совершенно перестали думать о том, что именно они «ретвитят» и ложная информация стала распространяться по сетям очень быстро.

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Напомним, до введения этой функции в 2009 году пользователям Twitter необходимо было скопировать понравившийся им текст в новую публикацию. После того, как механизм появился в Twitter, его переняли почти все другие соцсети.

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