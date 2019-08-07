Москва, , 08:32 — REGNUM

Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы. Об этом говорится в сообщении организации.

Специалисты изучили 14 образцов шоколадных шариков популярных марок. Их проверили на посторонние примеси, группы бактерий и пестициды, а также выяснили, сколько в них витаминов, клетчатки и сахарозы.

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Именно по массовой доле сахарозы, отмечают эксперты, можно судить о пользе такого завтрака. Рекомендованная норма — 22 г в сутки, однако более чем в половине образцов доля сахарозы превышала 40 г.

После такого завтрака из быстрых углеводов ребенок проголодается уже через час, отметили в Роскачестве. Постоянно завтракать шоколадными шариками не стоит, это может привести к нарушению обмена веществ и ожирению. Калорийность одной порции — около 380 ккал на 100 г продукта без учета молока.

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