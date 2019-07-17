Москва, , 13:14 — REGNUM

Специалисты Роскачества дали ряд рекомендаций, как выбрать спелый и сладкий арбуз. Важно не только постучать по ягоде, но и обратить внимание на внешний вид.

Читайте также: Специалисты «Роскачества» опровергли миф о накачанных нитратами арбузах

Так, глухой звук говорит о том, что арбуз уже перезрел, а слишком звонкий свидетельствует о том, что ягода до конца не вызрела. Спелый арбуз имеет не глухой и не звонкий звук, а гулкий и напоминающий вибрацию.

Также важно обратить внимание на отсутствие побитостей и трещин, а также наличие «земляного пятна». Оно должно быть только одно и ярко-жёлтого цвета. Причём, чем ярче, тем спелее будет ягода. Слишком блестящая корка — это вероятный признак неспелого арбуза. А наличие большого количества белых семечек говорит о том, что ягоду «пичкали» нитратами.

Эксперты отмечают, что такие признаки, как форма и цвет, на вкус арбуза никак не влияют.

Уже дома после покупки арбуза можно провести небольшой эксперимент — опустить ягоду в воду. Если арбуз утонет, значит, он перезрел.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году специалисты Роскачества развеяли миф о напичканных нитратами арбузах. Проведённое исследование июньских арбузов, взятых с прилавков супермаркетов и рынков, показало, что количество нитратов в ягодах ниже предельно допустимых концентраций.

Читайте ранее в этом сюжете: «Продавцы арбузов в РФ обнаглели от безнадзорности»