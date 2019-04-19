Выявление лжеинвалидов позволило Дагестану сэкономить 900 млн рублей

Махачкала, , 10:59 — REGNUM Порядка 900 млн рублей сэкономил Дагестан благодаря масштабной проверке системы медико-социальной экспертизы, которая устанавливает гражданам инвалидность. Эти средства власти планируют направить на поддержку многодетных семей республики. Об этом 18 апреля рассказал глава Дагестана Владимир Васильев на одном из пленарных заседаний стартовавшего в Махачкале форума «Сообщество», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

Васильев отметил, что сэкономленные средства следует направить на поддержку семей с тремя и более детьми, а таковых в республике, по его словам, свыше 18 тысяч. С соответствующей просьбой лидер субъекта обратился в федеральный центр.

«Глава Дагестана убеждён, что такое решение будет справедливым и поможет поддержать многодетные семьи. Вместе с тем было отмечено, что президент РФ Владимир Путин поручил оказать республике содействие в этом вопросе», — говорится в сообщении.

Читайте также: Более шести тысяч лжеинвалидов выявили в Дагестане

Напомним, 20 марта в ходе выступления с посланием перед Народным собранием Дагестана Владимир Васильев заявил, что в ходе проверок было выявлено более шести тысяч человек с фиктивной инвалидностью.

«Люди давали взятки, чтобы получать постоянный источник. Мы же это понимаем», — сказал тогда руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году разгорелся громкий коррупционный скандал, связанный с деятельностью главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Республике Дагестан. Правоохранительные органы выявили сотни фактов оформления липовых инвалидностей.

По данному уголовному делу в начале августа 2018 года был задержан руководитель дагестанского бюро МСЭ Магомед Махачев. Ему вменяют в вину организацию преступного сообщества из нескольких десятков человек, которое «продавало» инвалидности здоровым жителям республики. По данному делу также проходят его заместители и родной брат, в также брат экс-главы Дагестана Раджаб Абдулатипов.

Читайте также: Работники бюро медэкспертизы Дагестана оформляли себе лже-инвалидности