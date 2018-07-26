Суд отпустил под домашний арест брата главы бюро медэкспертизы Дагестана

Махачкала, , 12:37 — REGNUM Суд Советского суда Махачкалы вынес решение о мере пресечения для Ашика Махачева, задержанного по подозрению в участии в преступном сообществе, зарабатывавшем на «липовых инвалидах». Руководителя одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Дагестана отпустили под домашний арест. Данная мера пресечения установлена на два месяца, пишет РИА «Дербент».

Как сообщало ИА REGNUM, Ашик Махачев был задержан 24 июля. По данным СКР, в 2015 году он стал во главе одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России по Республике Дагестан и вошел в преступное сообщество, организованное его братом Магомедом Махачевым — экс-руководителем республиканского бюро медицинской экспертизы Дагестана.

В настоящее время он находится в бегах, скрываясь от следствия. Магомеда Махачева обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взяток, служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в розыск и, по некоторым данным, скрывается на Украине.

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В преступное сообщество входили десятки человек, в том числе руководители подведомственных Махачеву бюро в районах и городах Дагестана. Злоумышленники зарабатывали на оформлении справок о липовой инвалидности. У самого организатора было найдено имущество на миллиарды рублей.