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20 работников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining в Киргизии поступили в Нарынскую областную больницу, сообщает 6 августа издание 24. kg со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, пострадавшие поступили в 4 часа 30 минут 6 августа (1 час 30 минут по московскому времени). Отмечается, что у потерпевших диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Состояние всех работников оценивается как стабильное.

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области Киргизии произошел конфликт с участием около 300 местных жителей и работников китайской компании Zhong Ji Mining. Собравшиеся жители потребовали приостановить деятельность компании.

Во время конфликта стороны начали кидать друг в друга камни, после чего несколько сотрудников компании были избиты. Полиция, прибывшая на место происшествия, остается на месте конфликта.

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