Бишкек, , 14:14 — REGNUM

Китайская горнорудная компания «Jhong ji Mining», ведущая разработку золоторудного месторождения «Солтон-Сары» в Нарынской области Киргизии, выплатит компенсации местным жителям за гибель скота. Об этом сообщает госкомитет промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечается, что проведенные спецкомиссией экспертизы по падежу скота близ золотого рудника показали отсутствие вредных веществ, которые могли бы в ходе проводимых на руднике работ повлиять на состояние здоровья людей и скота.

Тем не менее, председатель госкомитета Эмиль Осмонбетов обратился к китайскому инвестору с предложением решить вопрос выплаты компенсаций за падеж скота местным жителям с целью формирования позитивного имиджа компании. Руководство китайской компании в итоге согласилось.

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Также, во избежание дальнейшего противостояния с иностранным инвестором, власти Киргизии обязали китайскую компанию изменить периодичность взрывных работ на месторождении — сократив до двух-трёх раз в неделю, и использовать детонаторы с серийными замедлениями, что исключит сейсмическое воздействие.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля 2019 года на горном пастбище Солтон-Сары в Нарынской области Киргизии произошел массовый падёж скота — по неизвестной причине погибли более 20 баранов.

Местные жители обвинили в произошедшем китайского инвестора — горнорудную компанию «Jhong ji Mining», ведущую работы на золоторудном месторождении «Солтон-Сары». Они потребовали прекратить разработку рудника, пригрозив в случае невыполнения их требований устроить митинги.

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