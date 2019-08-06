Тулун, Иркутская область, , 06:07 — REGNUM

До начала учебного года региональная служба ветеринарии Иркутской области должна отловить основную часть бездомных собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее поручение дал губернатор региона Сергей Левченко, «чтобы дети, живущие в зоне ЧС, не пострадали от агрессивных собак». Только в Тулуне планируется отловить почти 300 бродячих животных.

«Привито против бешенства 3700 голов, проведена дезинфекция 728 объектов, 114 тысяч квадратных метров. Дератизация против грызунов — на 212 объектах, это 56 тысяч квадратных метров. Всего зоне подтопления отловлено 375 голов, в том числе 279 в Тулуне», — рассказал главный государственный ветеринарный инспектор региона Борис Балыбердин.

По его словам, с 1 августа дополнительно выделены средства на отлов 565 собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате второй волны паводка, накрывшего область с конца июля, были подтоплены 44 населённых пункта. Всего в зону чрезвычайной ситуации попали 9 районов.

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