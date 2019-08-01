Иркутск, , 08:31 — REGNUM

В Иркутской области остаются подтопленными почти 1800 домов в 44 поселениях. Об этом сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС по региону.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

В этих домах проживает 1854 человека, в том числе 520 детей. Кроме того, жертвой стихии стали 4 «социально-значимых объекта» и 19 участков автомобильных дорог.

Наиболее сложная ситуация, как и при предыдущем наводнении, в городе Тулун. Уровень воды в реке Ия хоть и снижается, но всё равно составляет 1088 см при критической отметке в 700 см.

Как сообщало ИА REGNUM, лишившимся домов из-за паводка жителям области власти пообещали компенсировать затраты на аренду жилья. Размер выплат будет определятся документами найма, но они не будут превышать 12 тыс. рублей.

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