Иркутск, , 12:02 — REGNUM

В Иркутской области после второй волны паводка, начавшегося в конце июля, в зону подтопления попали 9 районов. Об этом сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре.

«В 7 населённых пунктах остаются подтопленными 29 домов, 317 приусадебных участков, 1 социально-значимый объект, 9 участков автодорог. В 6 пунктах временного размещения находится 413 человек, в том числе 96 детей», — сообщили в полпредстве.

Отмечается, что жители подтопленных населённых пунктов обеспечиваются продуктами питания и предметами первой необходимости.

Муниципальные комиссии обследуют дома, в которых была вода, организованы также межведомственные консультационные пункты, куда пострадавшие обращаются с целью восстановления утраченных документов.

Напомним, вторая волна паводка началась в Иркутской области в конце июля. Как сообщало ИА REGNUM, всего было подтоплено 44 населённых пункта. В числе наиболее сильно пострадавших — Тулун, не успевший оправиться после первого наводнения, начавшегося в конце июня.

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