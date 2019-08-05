Томск, , 12:49 — REGNUM

В Томской области в настоящее время нет действующих лесных пожаров, сообщили ИА REGNUM 5 августа в администрации региона.

Приводятся данные, что за выходные (3−4 августа) в регионе произошло восемь лесных пожаров на площади 33,06 га. Возгорания возникли на территории Асиновского, Колпашевского, Кривошеинского и Тимирязевского лесничеств.

5 августа потушили лесной пожар на площади 10 га в Верхнекетском лесничестве. Уточняется, что пожар здесь возник из-за грозы.

Всего в Томской области с начала 2019 года потушили 121 лесной пожар на общей площади 1,4 тыс. га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что в 16 муниципалитетах Томской области вводится особый противопожарный режим, который будет действовать до 16 августа,

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Напомним, в Сибири наиболее сложная лесопожарная ситуация складывается в Красноярском крае и Иркутской области. На утро 5 августа в этих регионах были зарегистрированы лесные пожары на общей площади более 1,4 млн га. В обоих регионах действует режим ЧС.

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