Красноярск, , 11:17 — REGNUM

В Красноярском крае и Иркутской области в тушении лесных пожаров участвуют 2,8 тысячи человек, 346 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в Сибирском окружном информационном центре.

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По данным сибирского полпредства, задействованы аэромобильные группировки из пяти регионов Сибири, а также сотрудники Уральского учебного спасательного центра МЧС России.

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В тушении возгораний за сутки участвовали 26 бортов МЧС России и Минобороны РФ. Они произвели 224 слива, сбросив почти 2,3 тыс. тонн воды. Сегодня, 5 августа, 28 судов направили на тушение 15 очагов пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 5 августа лесные пожары в Иркутской области действовали на площади около 613 тыс. га, в Красноярском крае — на площади порядка 815 тыс. га. Режим ЧС действует в обоих регионах.

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