Томск, , 15:31 — REGNUM

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввёл в 16 муниципалитетах региона особый противопожарный режим. Он будет действовать до 16 августа, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Уточняется, что речь идёт о городах Томске и Кедровом, а также об Асиновском, Верхнекетском, Бакчарском, Кожевниковском, Зырянском, Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском, Парабельском, Тегульдетском, Первомайском, Чаинском, Томском, Шегарском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, в Сибири по состоянию на 2 августа лесными пожарами охвачены Красноярский край и Иркутская область. Площадь возгораний в этих двух регионах — порядка 1,8 млн га. Томская область в этой сводке не значится.

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