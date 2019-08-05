Москва, , 10:58 — REGNUM

Следственные органы настаивают на заключении под стражу ещё трёх фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве, которые оппозиция устроила 27 июля.

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Речь идёт о Данииле Кононе, Сергее Абаничеве и Владиславе Барабанове, задержанных стражами порядка накануне, 4 августа. С соответствующим ходатайством СК обратился в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве избрал меру пресечения пяти фигурантам уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля. Так, под стражу заключены Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло и Егор Жуков.

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Накануне, 4 августа, в столице были задержаны ещё трое подозреваемых в участии в несанкционированных акциях протеста. Это Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов. Каждому из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Мужчинам инкриминируют активное участие в массовых беспорядках. Всего в рамках уголовного дела задержаны девять человек.