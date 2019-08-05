Москва, , 10:38 — REGNUM

Сергея Абаничева, обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, нашли благодаря видеосистеме распознавания лиц, сообщает ТАСС.

«Оперативники просмотрели одну из видеозаписей акции и благодаря системе видеораспознавания лиц вычислили Абаничева и задержали», — цитирует СМИ адвоката Абаничева Светлану Сидоркину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве расследуется уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ), которые произошли на несогласованной акции оппозиции 27 июля. Некоторым фигурантам предъявлены обвинения также по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Всего задержано в рамках расследования девять подозреваемых, каждому из них уже предъявлены обвинения.

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