Москва, , 10:29 — REGNUM

Госдума может разрешить онлайн-торговлю БАДами и медизделиями. Соответствующие поправки ко второму чтению правительственного законопроекта предложены на рассмотрение Госдумы.

Госдума в 2017 году приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым разрешается продажа безрецептурных лекарств дистанционным способом.

Сейчас покупать лекарства можно только на сайте аптек, а получать препараты приходится офлайн — в точке продажи.

Поправками предлагается разрешить дистанционную продажу зарегистрированных и прошедших проверку в Роспотребнадзоре БАДов, а также медизделий, например, бинтов, пластырей, полосок для измерения уровня сахара в крови.

Если закон будет принят, но аптеки лишаться монопольного права торговли лекарствами и медизделиями, право онлайн-продаж получат оптовые продавцы со складами, пишет ТАСС.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственным законопроектом редлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям.

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