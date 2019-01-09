В России изъяли более 1,1 тонны бракованных биологически активных добавок

Москва, , 13:45 — REGNUM За девять месяцев 2018 года в России было изъято более 1,4 тыс. партий бракованных биологически активных добавок (БАД) к пище общим объемом более 1,1 тонны, сообщает 9 января пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего за указанный период было проведено более 250 плановых и свыше 3,6 тыс. внеплановых проверок за производством и оборотом БАД к пище, выявлено почти 2 тыс. правнонарушений.

«Из оборота было изъято 1404 партий БАД к пище, объём забракованной продукции составил 1133,16 кг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за оборотом БАД к пище находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее депутаты внесли в Госдуму РФ законопроекты, направленные на борьбу с фальсификацией лекарств. Предполагается ужесточить уголовную ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, незарегистрированных лекарств, а также медицинских изделий и фальсифицированных БАД через интернет. Наказание составит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: ГД ужесточает наказание за торговлю поддельными лекарствами в интернете