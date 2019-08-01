Красногорск, , 10:52 — REGNUM

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации помогут установить причины непрекращающихся в регионах Сибири и Дальнего Востока лесных пожаров. По поручения главы СК Александра Бастрыкина они направлены в эти регионы для оказания практической помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР 1 августа.

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«В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства», — уточнила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Дознавателям также предстоит выяснить, какие меры предпринимались на местах для предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Руководителям региональных следственных органов в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области, где введены режимы ЧС, поручено «принять исчерпывающие меры по оперативному установлению всех обстоятельств, повлекших распространение огня в лесных массивах».

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля, на территории России на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действовал 321 лесной пожар на площади почти 2,9 млн га. Больше всего территории пожарами было охвачено в Якутии — свыше 1,144 млн га, в Красноярском крае —более 1 млн га, в Иркутской области полыхало 76 пожаров на площади 628 977 га.

Как заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин, лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний.