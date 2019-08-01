Анкара, , 03:26 — REGNUM

Более 2,7 млн российских туристов побывали в Турции в первые полгода 2019 г., сообщили в турецком минкультуры.

Отмечается, что этот показатель является рекордным и превышает прошлогодний на 3,9%. Среди туристов в Турции больше всего российских.

На втором месте — немцы, число которых за первые полгода 2019 г. составило 1,8 млн. На третьем месте — болгары, посетившие Турцию в количестве 1,2 млн, на четвертом — британцы (миллион) и на пятом — иранцы (882 тысяч).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Федерации отельеров Турции, в первой трети 2019 года страну посетило рекордное число туристов.

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