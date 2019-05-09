Турецкую Анталью в январе-апреле 2019 года посетило 1,5 млн туристов

Анкара, , 13:45 — REGNUM Показатели в сфере туризма Турции в первой трети 2019 года говорят о том, что этот год станет рекордным в этой области. Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айик.

По его словам, Анталью в январе-апреле 2019 года посетило 1,5 млн туристов. Только в апреле турпоток из-за рубежа в Анталью вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, отметил глава федерации. Он добавил, что рост этого показателя зафиксирован не только в Анталье, но и во всей Турции. Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что, по данным турецкого Института статистики (TÜİK), в январе-марте 2019 года Турцию посетило 5,45 миллиона иностранных туристов, что на 6,12% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Осман Айик заявил: «2018 год стал достаточно продуктивным для Турции в плане туризма. Это был год рекордов. Учитывая показатели в сфере туризма за первые четыре месяца, можно сказать, что и 2019 год станет для Турции рекордным». Глава TÜROFED отметил, что ожидает в 2019 году Турцию посетят более 50 миллионов человек. По его словам, при этом растут и доходы Турции от туризма. Он уточнил: «Доходы Турции от туризма в 2018 году выросли более чем на 12%. В 2019 году дополнительно ожидается рос в 10%». По словам главы федерации, в Турции растет и число местных туристов. Он пояснил: «Мы годами делали все возможное для роста и развития внутреннего рынка, потому что это является одним из основных факторов устойчивости сферы туризма».