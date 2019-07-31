Москва, , 14:30 — REGNUM

Упрощенная процедура получения автомобильных номеров снизит случаи мошенничества с автономерами, а также будет удобна для тех граждан, которые покупают новые автомобили, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Автовладельцы смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Теперь ГИБДД вовсе не обязательно заботиться об изготовлении номерного знака, достаточно выдать свидетельство о регистрации транспортного средства», — пояснил эксперт.

А у автовладельцев появляется возможность законно заказать номерные знаки, в том числе и взамен утерянных или пришедших в негодность. Можно даже заказать их впрок в необходимом количестве.

«К тому же распространенная несколько лет назад афера, когда злоумышленники свинчивали с автомобилей номерные знаки и требовали за них выкуп, окончательно потеряла смысл», — считает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, автовладельцам в России станет проще получить государственные номера на автомобили. Соответствующий закон, упрощающий эту процедуру, подписал президент России Владимир Путин.

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