Москва, 31 июля 2019, 07:20 — REGNUM

Автовладельцам в России станет проще получить государственные номера на автомобили. Соответствующий закон, упрощающий эту процедуру, подписал президент России Владимир Путин.

Российский автомобильный номер
Российский автомобильный номер
(cc) Александр Мотин

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, закон, который вступит в силу с 1 января 2020 года, даёт право собственникам машин получить номерной знак непосредственно у изготовителя.

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Также в законе прописано, что, в случае, если регистрировать автомобиль будет не сам владелец, предъявлять его паспорт лицу, проводящему эту процедуру, будет необходимо в обязательном порядке.

Также документом устанавливается ответственность специализированных организаций и их должностных лиц «за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации». За несоблюдение этих требований организация может лишиться статуса «специальной».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года ФАС РФ предложила установить предельный тариф на изготовление регистрационных знаков транспортных средств. Так, с 4 августа 2019 года предлагается установить максимальный тариф на изготовление номера на автомобиль в размере 2 тыс. рублей, на мотоциклы, прицепы, тракторы и прочие машины — 1,5 тыс. рублей.

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