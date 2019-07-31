Иркутск, , 12:18 — REGNUM

Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин назвал главный фактор загрязнения побережья озера Байкал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, этот вопрос он упомянул в докладе об итогах работы 2018 года и приоритетах деятельности 2019 года.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

«Туризм стал самым мощным фактором загрязнения природы побережья Байкала, так как условия для его сохранения на объектах рекреации не созданы. Очистные сооружения не справляются с очисткой сточных вод и не достигают установленные нормативы допустимых сбросов», — отметил министр.

По его словам, также не организована работа по приёму, обезвреживанию судовых отходов. Всего в экологической зоне Байкала чиновник насчитал 1418 объектов, загрязняющих Байкал.

В их числе и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, однако БЦБК, по словам Кобылкина, лишь часть работы по охране озера.

Между тем, паводки в Иркутской области и Бурятии заставили учёных и политиков вспомнить о хранилищах БЦБК, в которых хранятся миллиона тонн ядовитых отходов. Как сообщало ИА REGNUM, в случае их разрушения, последствия для экологии озера будут катастрофическими.

Читайте также:

«Катастрофические последствия» — английский учёный о ситуации в Байкальске

Мнение: паводки могут спровоцировать экологическую катастрофу на Байкале