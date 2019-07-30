Иркутск, , 16:31 — REGNUM

Риски для Байкала, связанные с хранилищем отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, неприемлемо велики. Об этом заявил профессор Шеффилдского университета Дэйв Петли, комментируя по просьбе организации «Реки без границ» ситуацию, сложившуюся в Байкальске.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (cc) Yuri Timofeyev

По его словам, главная проблема в расположении тринадцати резервуаров, в которых хранятся миллионы тонн ядовитых отходов.

«Три расположены в непосредственной близости от берега озера (Байкал, — прим. ред.), три более крупных объекта расположены на востоке, а остальные расположены на склоне холма», — отметил профессор.

Верхние резервуары, по его мнению, подвержены риску наводнений и селей. Между тем эта территория подвержена многочисленным сходам селевых потоков, но при этом с неизвестной периодичностью. В последний раз катастрофические сели здесь были в 1971 и 1973 году. Долговременное затишье, наступившее после этого, учёный отнёс к неблагоприятным факторам, «поскольку чем больше интервал между селевыми потоками, тем они сильнее и опаснее».

В случае повторения мощных селевых потоков и наводнений первое хранилище с большой вероятностью будет затоплено.

«Потенциальные последствия такого развития событий представляются ясными… высока вероятность того, что в случае попадания селя в самый высоко расположенный резервуар он может быть разрушен. При разрушении этого отстойника, вероятно, произойдет затопление и разрушение следующего ниже по склону и так далее», — добавил учёный.

При худшем сценарии, то есть разрушении большинства резервуаров, последствия будут, по мнению Петри, «поистине катастрофическими». Впрочем, и при разрушении одного или двух хранилищ мало никому не покажется.

Для исключения подобного сценария учёный предложил оценить целостность каждой из удерживающих структур, а также провести работы по очистке и стабилизации русел возможных селевых потоков.

В организации «Реки без границ» считают нынешние паводки последним звонком для тех, кто «осваивает» миллиарды, направленные на рекультивацию территории БЦБК без общественного контроля.

«Коалиция «Реки без границ» призывает власти провести немедленный публичный аудит (независимую оценку) состояния и шламонакопителей, и промплощадки БЦБК с тем, чтобы незамедлительно принять решения о максимально эффективных мерах по снижению рисков и ликвидации накопленного экологического ущерба», — отметили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, бушующее в регионе наводнение заставило вспомнить об опасном наследстве БЦБК и депутата Госдумы Николая Будуева. Ранее он заявил, что паводки и сели могут спровоцировать экологическую катастрофу на Байкале. Он напомнил, что в хранилищах комбината между горами и Байкалом хранятся 6,2 млн тонн шлам-лигнина и 2,8 млн тонн золы.

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