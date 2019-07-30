Иркутск, , 07:59 — REGNUM

Затяжные дожди, идущие в Иркутской области и Бурятии, могут спровоцировать экологическую катастрофу на Байкале. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.

«Уже давно известно, что мощные сели в районе Байкальска происходят раз в 40 лет. Последний прошел 1971 году — тогда смыло в Байкал 20 км Транссиба, а движение по трассе Иркутск — Улан-Удэ оказалось полностью парализованным. Судя по текущей ситуации и прогнозам синоптиков, риск повторения катастрофы, хоть и минимальный, но существует», — отметил политик.

Однако сегодня на пути потока не только железная и автомобильная дорога, но и отходы от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. По словам депутата, это 6,2 млн тонн шлам-лигнина и 2,8 млн тонн золы.

«Если всё это попадёт в Байкал, нам с вами не избежать экологической катастрофы международного масштаба. И виновата тут будет совсем не природа, а люди, по вине которых рекультивация отходов ЦБК вот уже пять лет никак не может начаться», — добавил он.

Николай Будуев отметил, что правительству Иркутской области не раз предлагали отказаться от дорогостоящей и слишком долгой процедуры, которая затянется на 14 лет. Вместо этого депутат рассказал об альтернативе в виде захоронения обезвреженного и обезвоженного шлам-лигнина в картах Солзанского полигона с последующей их рекультивацией.

Напомним, ранее аудиторы Счетной палаты по итогам проверки реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» заявили, что 8,4 млрд рублей, потраченных из госбюджета в ходе 2015−2018 годов, не привели к улучшению экологической обстановки в регионе и были потрачены впустую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила об угрозе нового «Чернобыля» в Иркутской области. По её словам, угроза исходит от химического предприятия, расположенного в Иркутской области, «Усольехимпром», которое производит хлор и другие химические вещества и находится в полуразрушенном состоянии.

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