Махачкала, , 10:46 — REGNUM

Дагестанские спасатели провели для сотрудников детских оздоровительных лагерей республики обучающие и практические занятия по отработке навыков в случае возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. На местах созданы добровольные пожарные команды из числа персонала, которые обеспечены всем необходимым оборудованием для тушения огня до приезда пожарных подразделений.

Об этом накануне, 30 июля, на совещании под руководством главы Дагестана рассказал министр по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий республики Нариман Казимагамедов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

Докладчик также рассказал, что все оздоровительные учреждения Дагестана были обследованы на предмет пожарной безопасности, а лагеря, имеющие пляжи, еще и по части безопасности детей на водных объектах.

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Вице-премьер — министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова в свою очередь доложила, что в связи с трагическими событиями в лагере в Хабаровском крае, всем ответственным министерствам и ведомствам Дагестана поручено дополнительно проверить безопасность пребывания детей в оздоровительных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 июля под Хабаровском в палаточном лагере в горнолыжном центре «Холдоми» произошёл пожар. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, сгорели 20 из 26 палаток.

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