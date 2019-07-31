Махачкала, , 10:00 — REGNUM

Порядка 80 детей из Донецкой и Луганской народных республик отдыхают этим летом в Дагестане. Их приняли одни из лучших оздоровительных лагерей республики — «Костёр» и Солнечный берег». Об этом 30 июля на совещании у главы Дагестана рассказала вице-премьер — министр образования и науки Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Напомним, в 2018 году в рамках летней оздоровительной кампании Дагестан принял 84 ребёнка из Луганской Народной Республики. В большинстве своём это были дети из малоимущих семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания Дагестана летом 2019 года смогут отдохнуть почти 17,5 тыс. детей. На организацию летенй оздоровительной кампании из бюджета республики выделено 227 млн рублей.