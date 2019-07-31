Москва, , 09:08 — REGNUM

Жители России по-прежнему предпочитают чаще оплачивать повседневные покупки безналичным способом, однако за последний год темпы прироста таких граждан замедлился. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, если с 2017-го по 2018 год доля жителей страны, выбирающих безналичную оплату, увеличилась на 12% — до 40%, то за период 2018 года рост составил всего 6% и достиг 46%, сообщает ТАСС. При этом за последние шесть лет — с 2013 года — число граждан России, которые расплачиваются за товары и услуги безналичным способом, увеличилось почти в десять раз.

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Эксперты отмечают, что в стране на сегодняшний день сохраняются «некоторые барьеры использования безналичной оплаты». В частности, речь идёт о неравномерно развитой инфраструктуре и низкой цифровой грамотности.

Добавим, что участие в опросе, который был проведён в июне 2019 года, приняли 1,6 тыс. человек из 52 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в России впервые доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%. Так, согласно результатам анализа 11 млрд чеков, который провёл один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском», в 2018 году пластиковыми картами расплачивались 46% покупателей, а годом ранее — всего 40% граждан России.

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