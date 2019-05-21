На Северном Кавказе предпочитают наличку

Грозный, , 09:43 — REGNUM Субъекты СКФО все еще отстают от других регионов России по частоте употребления жителями округа банковских карт при оплате товаров и услуг. По данным «Сбербанка», шесть республик Северного Кавказа заняли последние места в рейтинге «безнала», составленном оператором фискальных данных — «Платформой ОФД».

Так, до сих пор предпочитают расплачиваться наличными деньгами жители Чечни, которая оказалась в рейтинге на последнем месте с показателем 12,35%. Именно такую долю покупок в этой республике оплачивают с помощью банковских карт. Этот показатель в четыре раза меньше, чем среднероссийский, который составил по итогам 1 квартала 2019 года около 50%.

Остальные субъекты СКФО расположились в рейтинге доли безналичного торгового оборота в следующем порядке: Карачаево-Черкесия (27,89%), Северная Осетия (26,77%), Кабардино-Балкария (23,86%), Дагестан (17,20%), Ингушетия (13,68%).

И лишь Ставропольский край значительно оторвался от своих соседей по округу с показателем 40,66%, хотя все равно и не дотягивает до среднего уровня по России.

Отметим, что верхние три места в рейтинге «безнала» российских регионов с показателями выше 57% заняли Республика Коми, Республика Карелия и Мурманская область.

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