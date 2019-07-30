Москва, , 16:47 — REGNUM

Народная артистка СССР Инна Чурикова 30 июля будет выписана из больницы в связи с улучшением состояния. Об этом сообщил журналистам директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Вчера я разговаривал с Инной Михайловной, она сказала, что всё нормально, чувствует себя хорошо, и что она во вторник выписывается из больницы», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». Артистка была доставлена в отделение хирургической реанимации в тяжёлом состоянии, позднее сообщалось о переводе её в обычную палату.