Москва, , 23:41 — REGNUM

Народная артистка СССР Инна Чурикова госпитализирована в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Об этом сообщил сегодня, 18 июля, народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, она не удержала равновесие и упала со сцены.

По предварительным данным, у актрисы сломаны два ребра. В театра прибыла бригада скорой помощи, которая, осмотрев Чурикову, отвезла её в НИИ имени Склифосовского.

Медики оценивают её состояние как тяжелое.