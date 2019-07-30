Бахчисарай, Крым, , 16:01 — REGNUM

Несмотря на ряд проблем, строительство мемориального комплекса в память о жертвах депортации на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе Крыма стоимостью более 500 млн рублей должны завершить к маю 2020 года. Об этом ИА REGNUM 30 июля сообщили в министерстве строительства и архитектуры Крыма.

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«Финансирование доведено в полном объёме на 2019 год. Подрядчику была поставлена задача до конца июля освоить 20 миллионов рублей, однако он выполнил задачу только частично. Снаружи благоустройство отстаёт. Завершение строительно-монтажных работ планируется до начала мая следующего года, чтобы успеть к очередной годовщине депортации», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году под Бахчисараем была заложена памятная капсула, а позже началось строительство мемориального комплекса. Первая очередь была готова к 18 мая 2016 года, целиком комплекс планируется завершить к 18 мая 2019 года. Ранее вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов сообщал, что строительство мемориала будет стоить более 500 млн рублей.

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