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В Крыму почтили память жертв депортированных народов

Общество

Крымчане вспоминают трагическую страницу истории полуострова

В Крыму почтили память жертв депортированных народов
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 18 мая 2018, 13:03 — REGNUM  Траурные мероприятия, посвящённые дню памяти жертв депортации народов Крыма, проходят 18 мая в городах Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Симферополе депутаты Госсовета РК и представители национальных общин полуострова возложили цветы к памятному знаку на Привокзальной площади и к мемориалу возле Ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

«День депортации — одна из самых трагических страниц в истории полуострова. Задача нового поколения — помнить о тех событиях, рассказывать о них. Задача власти — решать вопросы, касающиеся обустройства репатриантов», — отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, выделены значительные средства, чтобы радикально изменить социальное положение в местах компактного проживания, поскольку люди живут там много лет без дорог и коммунальных сетей.

Также траурные мероприятия прошли в районе строящегося мемориального комплекса Сирень в Бахчисарайском районе.

«Мы, как всегда, собираемся каждый год 18 мая на этом месте, чтобы почтить память тех, кто не вернулся из мест депортации. Я уверен в том, что никто не будет забыт. Память о них мы сохраним навечно. После возвращения на нашу историческую Родину мы получили новый шанс на развитие… Уверен, что страшные страницы истории никогда не повторятся», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Напомним, 18 мая 1944 года в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян, и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного Совета Крыма в 1994 году. В 2015 году под Бахчисараем была заложена памятная капсула, а позже началось строительство мемориального комплекса. Первая очередь была готова к 18 мая 2016 года, целиком комплекс планируется завершить к 18 мая 2019 года. Ранее вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов сообщал, что строительство мемориала обойдётся в полмиллиарда рублей.

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