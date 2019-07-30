Новосибирск, , 15:49 — REGNUM

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске вновь стал повышаться. Если накануне, 29 июля, датчики независимого сервиса CityAir практически во всех районах города фиксировали три балла, то сегодня, 30 июля, показатель вырос до четырёх, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Смог в Новосибирской области Анна Алябьева © ИА REGNUM

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Напомним, что неделю назад, в Новосибирске этот показатель был равен восьми. Такой уровень загрязнения воздуха фиксировался в городе на протяжении недели.

Смог в Новосибирской области Анна Алябьева © ИА REGNUM

Это фото сделано 26 июля в Барабинском районе Новосибирска. Ситуация на тот момент усугублялась тем, что в вечернее время к смогу прибавлялся густой туман.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение, согласно которому главы субъектов должны взять под личный контроль ситуацию с пожарами в регионах.

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