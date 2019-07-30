Вашингтон, , 11:05 — REGNUM

Один из организаторов теракта 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах, гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед готов подтвердить в суде информацию о причастности к атакам Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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На такой шаг подозреваемый, который в настоящее время находится в американской тюрьме Гуантанамо, готов пойти только в том случае, если ему не будет вынесен смертный приговор. Уточняется, что письмо с таким предложением было направлено в суд юристами, представляющими компании и родственников жертв терактов. Последние считают, что Саудовская Аравия финансировала террористическую организацию «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшую на себя ответственность за теракты.

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По словам адвоката Мохаммеда, его подзащитный не согласится на показания «в настоящее время», но «при отсутствии потенциального смертного приговора будет возможно гораздо более широкое сотрудничество» .Как сообщало ИА REGNUM, серия терактов была совершёна в США 11 сентября 2001 года. Сначала в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке врезался «Боинг-767», захваченный террористами во время рейса Бостон — Лос-Анджелес. Через несколько минут в Южную башню ВТЦ врезался ещё один авиалайнер — «Боинг-757», следовавший из Вашингтона в Лос-Анджелес. Спустя час ещё один угнанный пассажирский самолёт протаранил здание Пентагона, расположенное в пригороде Вашингтона. Жертвами терактов стали почти три тысячи человек.

Процесс над заключёнными, содержащимися в спецтюрьме на военной базе США в Гуантанамо, стартовал в марте 2009 года, после того как пятеро подозреваемых дали признательные показания по делу. Главным организатором теракта называется гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед, соучастниками по делу проходят Мустафа Ахмед Хавсави, Рамзи Бинальшибх, Валид бин Атташ, Мохаммед Кахтани.