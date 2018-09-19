Трамп продлил санкции, введённые после терактов 11 сентября 2001 года

Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уведомил руководителей обеих палат конгресса о продлении ещё на один год санкций, введённых после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как говорится в письме Трампа к конгрессменам, по прошествии 17 лет со дня терактов всё ещё сохраняется «экстраординарная и чрезвычайная угроза» для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов. В этой связи решено продлить санкционные меры в отношении лиц, совершающих или угрожающих совершить террористические акты, либо поддерживающих терроризм.

Напомним, режим чрезвычайного положения был объявлен в США указом президента Джорджа Буша — младшего спустя три дня после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, жертвами которых стали почти три тысячи человек. Особые меры предусматривают, в частности, заморозку активов физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, а также запрет для американских граждан и компаний на деловые контакты с данными лицами.