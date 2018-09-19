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Трамп продлил санкции, введённые после терактов 11 сентября 2001 года

Политика

Режим санкций продлён ещё на один год

Трамп продлил санкции, введённые после терактов 11 сентября 2001 года
Michael Foran
Теракт 11 сентября

Вашингтон, 19 сентября 2018, 22:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп уведомил руководителей обеих палат конгресса о продлении ещё на один год санкций, введённых после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает пресс-служба Белого дома.

Как говорится в письме Трампа к конгрессменам, по прошествии 17 лет со дня терактов всё ещё сохраняется «экстраординарная и чрезвычайная угроза» для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов. В этой связи решено продлить санкционные меры в отношении лиц, совершающих или угрожающих совершить террористические акты, либо поддерживающих терроризм.

Напомним, режим чрезвычайного положения был объявлен в США указом президента Джорджа Буша — младшего спустя три дня после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, жертвами которых стали почти три тысячи человек. Особые меры предусматривают, в частности, заморозку активов физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, а также запрет для американских граждан и компаний на деловые контакты с данными лицами.

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Теракты 11 сентября 2001 г. в США
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