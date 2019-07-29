Балтимор, США, , 11:28 — REGNUM

С резкими упреками в адрес президента США Дональда Трампа выступила редакция издания Baltimore Sun. В статье, озаглавленной «Лучше жить среди нескольких крыс, чем быть одной из них», издание критикует Трампа за серию субботних твитов, направленных против депутата от Мэриленда Элайджи Каммингса.

Трамп назвал округ Каммингса «зараженной грызунами свалкой», где «ни один человек не хотел бы жить». Президент напал на Каммингса за условия жизни в некоторых частях Балтимора, написав, что ситуация в городе была «намного хуже и опаснее», чем продолжающийся гуманитарный кризис на границе США и Мексики.

В ответ балтиморское СМИ напало на Трампа:

The Baltimore Sun «Это самый нечестный человек, когда-либо занимавший Овальный кабинет, насмешник над героями войны, радостный хвататель женских интимных мест, серийный бизнес-банкрот, полезный идиот Владимира Путина и парень, который настаивал на том, что среди убийц-неонацистов есть «хорошие люди».

По мнению издания, Трамп даже не пытается убедить американцев в своей компетентности на занимаемом посту, «или что он обладает искоркой честности. Лучше иметь несколько паразитов, живущих в вашем районе, чем быть одним из них».

Ранее в этом месяце Каммингс раскритиковал работу администрации Трампа по урегулированию кризиса на границе, а также исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макалинана за слова о том, что администрация делает все возможное, чтобы справиться с ситуацией.