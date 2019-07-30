Махачкала, , 08:58 — REGNUM

Восьмилетняя жительница дагестанского города Каспийска Калимат Омарова, убитая в 2018 году, перед смертью была изнасилована. Надругавшись, маньяк проломил девочке череп, а тело спрятал в сточной канаве. Об этом изданию «КП — Северный Кавказ» рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

Напомним, Калимат Омарова пропала год назад, 29 июля 2018 года. В тот день первоклассница вышла из дома в магазин, а обратно не вернулась. Девочку искали свыше двух тысяч человек: полицейские, спасатели, добровольцы, в том числе волонтёры из московского поискового отряда «Лиза Алерт». Однако попытки найти ребенка оказались тщетными. Лишь 9 сентября тело Калимат было обнаружено в сточной канаве в Каспийске.

«Для нас это расследование — дело чести. Такое нельзя оставить без наказания. Тот человек, маньяк, который это сделал, должен получить сполна, — заверил Расул Темирбеков. — Уже проделана огромная работа по сопоставлению ДНК. Очень много биологического материала, постоянно проводятся экспертизы».

К настоящему моменту следователи составили следующую картину трагедии: неизвестный похитил девочку около её дома и увёз в неизвестное место. Здесь он надругался над девочкой и убил её. После этого преступник упаковал и спрятал тело школьницы в канализационный коллектор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре тётя Калимат Омаровой от лица семьи девочки обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование дела под контроль Центрального аппарата СКР. Однако дело всё ещё ведут дагестанские следователи.

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