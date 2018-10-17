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Два вымогателя требовали 2 млн рублей от семьи погибшей в Дагестане девочки

Происшествия

Подозреваемые сознались в содеянном

Махачкала, 17 октября 2018, 17:17 — REGNUM  Двое жителей Дагестана задержаны по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у семьи погибшей восьмилетней Калимат Омаровой. Уроженец села Леваши (1984 года рождения) и житель Каспийска (1991 года рождения) были доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном, пишет «Молодежь Дагестана».

В отдел полиции в Каспийске поступило заявление о том, что в лифте многоквартирного дома по улице Дербентской было обнаружено письмо, обращённое к матери Калимат. В нём неизвестные требовали два миллиона рублей за информацию о местонахождении девочки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по статье «Вымогательство».

Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетняя жительница города Каспийска Калимат Омарова вышла из дома в магазин 29 июля 2018 года около полудня и не вернулась. МВД объявило розыск ребенка. В поисках приняли участие более двух тысяч человек, в том числе волонтеры и специалисты из московского поискового отряда «Лиза Алерт». Однако после нескольких недель безуспешных поисков они были прекращены.

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Спустя более месяца после инцидента, 9 сентября, в сточной канаве в городе Каспийске было найдено тело ребенка в хозяйственной сумке. Позже результаты молекулярно-генетической и судебно-медицинской экспертизы показали, что тело принадлежит пропавшей Калимат О.

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Вымогательства
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