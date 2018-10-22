Семья убитой в Дагестане девочки просит помощи у председателя СКР

Махачкала, , 08:37 — REGNUM Тётя убитой в Дагестане восьмилетней Калимат О. обратилась к председателю Следственного комитета России. От лица семьи девочки женщина попросила Александра Бастрыкина взять расследование дела под контроль Центрального аппарата СКР сообщает 22 октября корреспондент ИА REGNUM.

«Я прошу Вас отнестись к этому [к просьбы] не как должностное лицо, а как отец, дедушка. Вся надежда на Вас», — заявила женщина в своём видеообращении.

Напомним, Калимат О. 29 июля вышла из дома в магазин в городе Каспийске и не вернулась обратно. В поисках ребенка приняли участие более двух тысяч человек, в том числе волонтеры из московского поискового отряда «Лиза Алерт». Однако несколько недель поисков не дали результата.

Читайте также: СКР: экспертиза установила личность найденной в Дагестане девочки

Спустя более месяца после инцидента, 9 сентября, в сточной канаве в городе Каспийске было найдено тело ребенка. Результаты молекулярно-генетической и судебно-медицинской экспертизы показали, что тело принадлежит пропавшей Калимат О.

Следственным комитетом Дагестана возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Однако лица, причастные к пропаже и смерти девочки, пока не установлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двое жителей Дагестана были задержаны по подозрению в вымогательстве у семьи Калимат О. двух миллионов рублей за информацию о местонахождении девочки. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном.

Читайте также: Два вымогателя требовали 2 млн рублей от семьи погибшей в Дагестане девочки