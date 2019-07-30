Красноярск, , 08:06 — REGNUM

В Красноярске, страдающем от задымления, вызванного природными пожарами, подвели итоги мониторинга качества атмосферного воздуха за неделю. Как сообщили ИА REGNUM 30 июля в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, с 22 по 28 июля на телефон горячей линии ведомства поступило 60 звонков. Передвижная эколаборатория, совершившая за этот период 72 выезда, произвела 1295 отборов проб воздуха.

«По результатам отбора проб зафиксированы превышения концентраций по показателям: диоксид азота, взвешенные вещества, взвешенные частицы (до 2,5 мкм), гидрохлорид, гидрофторид и бенз (а)пирен», — говорится в сообщении министерства.

Всего краевая наблюдательная сеть произвела более 28 тысяч отборов проб воздуха. В 170 случаях (0,6%) был зафиксирован повышенный уровень концентрации загрязняющих веществ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае бушуют лесные пожары. По состоянию на 29 июля в регионе было зарегистрировано 83 возгорания на общей площади 984,9 тыс. га

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Также тяжёлая лесопожарная ситуация складывается в Иркутской области. О задымлениях из-за сибирских пожаров сообщали и другие регионы. Дым дошёл до Урала и до Казахстана.

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